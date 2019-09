Туркменистан вошел в состав Исламской корпорации по страхованию инвестиций и кредитов

АШХАБАД / Trend/ - Туркменистан вошел в состав Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit - ICIEC), сообщает Trend со ссылкой на данной финансовой структуры.

Отметим, что ICIEC входит в группу Исламского банка развития (The Islamic Development Bank Group - IsDB.

Туркменистан присоединился к группе IsDB в 1994 году. С момента своего вступления IsDB внес значительный объем помощи в целях развития на общую сумму 1047,5 миллионов долларов США. Данная помощь оказала поддержку стране с проектами, начиная от разработки газопроводов до строительства железных дорог.

В информации приводятся слова генерального директора ICIEC Уссама Каисси о том, что "службы ICIEC по снижению рисков и повышению кредитоспособности будут служить катализаторами для укрепления и диверсификации экономики страны, поддерживая как рост экспорта, так и приток инвестиций".

По его словам, услуги ICIEC позволят экспортерам, банкам и инвесторам из стран-членов и стран, не являющихся членами, покрывать политические и коммерческие риски, связанные с их деятельностью в Туркменистане. В Туркменистане проживает около шесть миллионов человек и динамично развивается экономика.

"Будущее страны Центральной Азии выглядит блестящим, поскольку оно извлекает выгоду из обилия природных ресурсов, сильного сельскохозяйственного сектора, а также низкого государственного долга и молодой рабочей силы", - пишет корпорация.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.