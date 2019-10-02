Ашхабад и Тегеран провели деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в среду состоялось заседание туркмено-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на иранское издание Financial Tribune.

Иранскую делегацию возглавил заместитель министра дорог и городского транспорта Ирана Шахрам Адамнеджад (Shahram Adamnejad). Состоялось обсуждение широкого круга вопросов, связанных с транспортом, телекоммуникациями, экономикой, торговлей, топливно-энергетическим сектором, промышленностью, наукой и культурой, поскольку обе стороны изучают пути расширения сотрудничества в этих областях, говорится в сообщении.

Напомним, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализовано ряд крупных экономических проектов. Наиболее важным можно назвать газопровод введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенный в последние годы в дополнение к нему ответвление - по другому транзиту Довлетабат-Серахс-Хангеран. Отметим, что Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана. Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, секторе электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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