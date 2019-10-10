Туркменистан и Казахстан расширят деловое партнерство

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили ключевые направления двусторонних отношений и рассмотрели возможности расширения партнерства между государственными и частными секторами двух стран.

Была выражена взаимная благодарность за поддержку инициатив в рамках международных и региональных организаций, которые позитивно влияют на решение вызовов современности, поддержание мира и стабильности в регионе и в мире в целом, говорится в сообщении.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами, подтверждением чему служит соответствующий Договор, подписанный в апреле прошлого года в Астане.

Две соседние страны обозначили наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике.

Ашхабад и Астана регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Если говорить о других направлениях, то можно обратить внимание на транспортную сферу. В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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