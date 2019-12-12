Туркменистан отмечает День нейтралитета

12 декабря 2019 10:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Нейтралитет стал эффективным механизмом проводимой Туркменистаном внутренней и внешней политики, обогащает международные отношения и определяет их направления, говорится в приветствии президента Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на туркменское правительство.

Сегодня отмечается 24-я годовщина Дня нейтралитета Туркменистана.

В этот день в 1995 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Кроме того, по инициативе Туркменистана, Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем нейтралитета.

Туркменистан следует принципам нейтрально-правового статуса, и, согласно военной доктрине, следует политике оборонной достаточности, лейтмотивом которой является отказ от участия в каких-либо военно-политических блоках.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции
Туркменистан 10:07
Российская компания подготовила для Туркменистана проект селеотвода
Строительство 11 декабря 17:29
Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия строится согласно графику
Энергетика 11 декабря 15:11
Грузия импортировала более 70% авиационного топлива из Туркменистана
Энергетика 11 декабря 14:33
Французская компания готова расширить свое присутствие в Туркменистане
Бизнес 11 декабря 11:17
В Туркменистане обсудили с турецкими холдингами инфраструктурные проекты
Бизнес 11 декабря 10:39
Лента новостей
В январе-ноябре 2019 г. Турция экспортировало в Азербайджан электротовары на сумму свыше $150 млн
Турция 10:46
В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Социум 10:43
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:33
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции
Туркменистан 10:07
Казахстанская нефтесервисная компания закупит насосы
Тендеры 09:57
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 12 декабря
Финансы 09:52
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:50
Нефть умеренно дорожает в рамках коррекции
Энергетика 09:50
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44