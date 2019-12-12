Туркменистан отмечает День нейтралитета

АШХАБАД /Trend/ - Нейтралитет стал эффективным механизмом проводимой Туркменистаном внутренней и внешней политики, обогащает международные отношения и определяет их направления, говорится в приветствии президента Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на туркменское правительство.
Сегодня отмечается 24-я годовщина Дня нейтралитета Туркменистана.
В этот день в 1995 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».
Кроме того, по инициативе Туркменистана, Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем нейтралитета.
Туркменистан следует принципам нейтрально-правового статуса, и, согласно военной доктрине, следует политике оборонной достаточности, лейтмотивом которой является отказ от участия в каких-либо военно-политических блоках.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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