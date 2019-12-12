Туркменистан отмечает День нейтралитета

АШХАБАД /Trend/ - Нейтралитет стал эффективным механизмом проводимой Туркменистаном внутренней и внешней политики, обогащает международные отношения и определяет их направления, говорится в приветствии президента Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на туркменское правительство.

Сегодня отмечается 24-я годовщина Дня нейтралитета Туркменистана.

В этот день в 1995 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Кроме того, по инициативе Туркменистана, Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем нейтралитета.

Туркменистан следует принципам нейтрально-правового статуса, и, согласно военной доктрине, следует политике оборонной достаточности, лейтмотивом которой является отказ от участия в каких-либо военно-политических блоках.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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