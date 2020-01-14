Туркменистан и ООН приняли совместные рабочие планы на 2020 год

14 января 2020 16:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник состоялось подписание совместных рабочих планов Туркменистана и подразделений ООН на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Состоялось подписание:

- Годового рабочего плана на 2020 год «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка» между Меджлисом Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Выживание и благополучие детей раннего возраста» между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Качественное и инклюзивное обучение в раннем возрасте» между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Усовершенствованная система социальной защиты для детей» между министерством труда и социальной защиты Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Расширение доступа к качественным данным» между Государственным комитетом по статистике Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Координация и мониторинг прав ребенка» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Защита и продвижение прав ребенка» между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год проектов «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» и «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Меджлисом Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового рабочего плана на 2020 год проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья» и «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития» между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» между Министерством образования Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового совместного плана действий на 2020 год в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Представительством ООН о сотрудничестве в координации готовности реагирования на чрезвычайные ситуации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан изучает вопрос вступления в ВТО
Туркменистан 15:14
Туркменистан готов предоставить площадку для мирного диалога по Афганистану
Туркменистан 11:49
Гурбангулы Бердымухамедов: Нейтралитет Туркменистана является значимым фактором региональной безопасности
Туркменистан 10:25
Туркменистан обсудил перспективы сотрудничества со структурами ООН
Туркменистан 10:17
В Туркменистане утверждены лимиты водопользования
Энергетика 10:13
В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана
Туркменистан 10:08
Лента новостей
Завтра в Азербайджане завершается процесс уточнения списков избирателей
Политика 16:09
Всемирный банк о перспективах экономического роста Узбекистана
Бизнес 16:04
Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
Европа 16:01
Азербайджан для России самая значимая страна на Южном Кавказе - российский эксперт
Политика 15:46
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика" и пианиста Люки Дебарга
Общество 15:45
В Республиканский наркоцентр Азербайджана назначен новый генеральный директор
Общество 15:41
Трагическая судьба дерзкой цыганки в Баку
Культура 15:35
Вюсал Гасымлы об особенностях бюджета Азербайджана
Бизнес 15:30
Южнокорейские инвесторы запустят производство электрооборудования в Казахстане
Строительство 15:16