Посольство России в Туркменистане приостановило выдачу виз

БАКУ/Trend/- Консульский отдел посольства России в Туркменистане временно приостановил прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства всех категорий виз, сообщает Trend со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

Данные меры вступили в силу 18 марта и до 1 мая текущего года. Они предприняты в целях защиты здоровья населения и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Консульские учреждения в России, международные организации и их представители, как и ряд других отмечены в списке исключений.

В свою очередь, посольство Туркменистана в России сообщает, что в связи с теми же опасениями с 17 марта 2020 оно перешло на дистанционный режим работы.

Посольство заявило, что для обращения к ним необходимо записаться посредством сайта, затем отправить отсканированные копии необходимых документов в формате PDF для проверки на следующие электронные адреса:

1) priem1@turkmenembassy.ru, если вопрос касается выхода из гражданства Туркменистана, подтверждения принадлежности или непринадлежности к гражданству Туркменистана, а также справок об отсутствии задолженностей из ЦБ и налогового органа Туркменистана;

2) priem2@turkmenembassy.ru, если вопрос касается справок о судимости/несудимости, о семейном положении, получения и замены национального паспорта (для вклеивания фото по достижению 25- и 45-летия), получения свидетельства на возвращение в Туркменистан;

3) visa@turkmenembassy.ru, если вопрос касается оформления визы.

После того, как все документы будут проверены, представители посольства свяжутся с отправителем, далее граждане без указания даты в заявлениях смогут отправить весь пакет документов по почте на нижеупомянутый адрес, приложить оплату за истребование документов наличными в долларах США, которые должны быть без сдачи, новыми, без каких-либо отметок и печатей.

Адрес: 119019, г. Москва, Малый Афанасьевский переулок, д. 14/34 строение 1 (Почта России, DHL.)