В Туркменистане проходит Международная научная онлайн-конференция, приуроченная ко Дню науки

БАКУ/Trend/ - Международная научная конференция, традиционно проводимая в Туркменистане в честь Дня науки, в этом году проходит в режиме онлайн – многочисленные зарубежные делегаты форума принимают участие в нём по видеосвязи.

Современные средства коммуникации позволили объединить туркменских учёных, преподавателей, молодых исследователей и представителей научных кругов из двадцати стран для обсуждения актуальных вопросов из разных областей знаний. В их числе - Япония, Республика Корея, Италия, Испания, Латвия, Польша, Турция, Российская Федерация, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Египет и Индия.

Торжественное открытие конференции с музыкальным вступлением состоялось в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана – передовом научно-образовательном центре страны, на который возложена миссия стать одним из ведущих институтов, способствующих росту интеллектуального и научно-технического потенциала государства.

И то, что молодой вуз делает успешные шаги на этом пути, наглядно подтверждает развёрнутая здесь выставка инновационных проектов и технологий, представленных студентами и молодыми преподавателями университета.

Радует то, что направления научных исследований туркменских учёных и специалистов актуальны не только в теоретическом плане, но и с точки зрения практического применения. Они также основаны на оперативном реагировании на вызовы современности.

Так, например, коллектив Института химии АНТ успешно провел лабораторные испытания новой продукции, способной сделать более результативным противодействие распространению вирусных инфекций и болезнетворных микробов…

Затем делегаты форума, собравшись в конференц-зале, а зарубежные докладчики – по ту сторону телемоста, с большим вниманием заслушали приветственное обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем обращении он отметил, что Туркменистан последовательно укрепляет сотрудничество в области науки, техники и инновационных технологий с крупными международными структурами, ведущими научно-образовательными центрами мира.

Темы для взаимодействия по приоритетным направлениям научных исследований, разработок и применения новых технологий вынесены и на повестку нынешнего форума.

В ходе пленарного заседания с приветственными речами по видеосвязи выступили представители известных научных центров Европы и Азии - президент Национальной Академии наук Грузии, доктор биологических наук, профессор Георгий Квеситадзе, президент Национальной Академии наук Республики Кыргызстан, доктор наук Мурат Джуматаев, первый заместитель председателя президиума Национальной АН Беларуси Сергей Чижик, первый вице-президент Национальной АН Азербайджана Ибрагим Сеит оглы Гулиев, вице-президент Латвийской АН Андрес Красниковс, профессор Токийского университета Хидэоми Коинума и многие другие.

Спикеры кратко рассказали об основных направлениях исследований, проводимых в представляемых ими научных организациях, поделились своим видением перспектив международного научно-технического сотрудничества, прежде всего, в области создания высокотехнологичных производств, использования цифровых технологий в социальной сфере, формирования общей академической платформы и сетевых сервисов для решения приоритетных научно-технических задач в региональном и более широком масштабе.

Затрагивались такие вопросы, вынесенные на повестку развития туркменской науки и её международных связей, как повышение эффективности разработок в сфере альтернативной энергетики, фармацевтики, переработки минерального сырья и др. Особый акцент, в том числе туркменскими докладчиками, был сделан на задачах цифровизации как стратегического направления развития экономики и социальной системы Туркменистана.

В этом аспекте были рассмотрены национальная и международная практики использования информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных систем в различных отраслях: госуправлении, образовании, нефтегазовой промышленности, торговле, туризме, сельском и водном хозяйствах, и даже коневодстве.

Интересная точка зрения была выражена в одном из докладов: она состоит в том, что в переходе на цифровую экономику возрастает значение математических дисциплин в подготовке кадров и экономическом воспитании.

На пороге внедрения нового пятого поколения мобильной связи - 5G, стоит сегодня телекоммуникационная отрасль в Туркменистане, развитие которой даст толчок отраслям экономики, а также во многом видоизменит и деятельность человека.

Также на конференции были представлены конкретные примеры, как уже успешно применяются в нашей стране цифровые системы в работе различных структур: предприятий химиндустрии, автодорожной полиции и управления транспортным движением, службы экологического контроля, археологии и реставрации и т.д.

Зарубежные учёные выразили готовность к широкому партнёрству с туркменскими коллегами, отмечая наличие в стране современной научной инфраструктуры, возможности и условий для инновационной деятельности.

Завтра Международная конференция продолжит работу по секциям. Так, в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана пройдет заседание на тему «Информационные и телекоммуникационные технологии, цифровизация отраслей экономики».

Вопросы научно-обоснованного развития сельского хозяйства, экологическую проблематику и значение биотехнологий обсудят в Центре технологий Академии наук. Промышленно-инновационные технологии станут предметом дискуссий и обмена мнениями в Международном университете нефти и газа.

Заседание «Экономическое развитие, право, международное сотрудничество и туризм» пройдёт в Туркменском государственном институте экономики и управления. Секция «Медицина и производство лекарственных препаратов, спорт» будет работать в Туркменском государственном медицинском университете имени Мурада Каррыева. Тематика, охватывающая аспекты развития гуманитарных наук, определит выступления учёных в Туркменском государственном университете имени Махтумкули.