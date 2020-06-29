В Туркменистане объявлены имена лауреатов президентской премии

Ашхабад/Trend - Президент Туркменистана подписал Постановление об итогах конкурса на соискание премии Türkmeniň Altyn asyry среди деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одарённых детей. За вклад в развитие сферы культуры и с учётом предложений комиссии по отбору победителей конкурса, глава государства постановил:

1. Объявить нижеследующих творческих работников победителями провозглашённого президентом Туркменистана конкурса на соискание премии Türkmeniň Altyn asyry среди деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одарённых детей и наградить их следующими премиями:

За лучшие статьи и очерки:

прокурора отдела надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры города Ашхабада Аразову Дженнет Бердимырадовну – золотой цепочкой президента Туркменистана и 3 500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

главного корреспондента Международного департамента информации и печати Государственного информационного агентства Туркменистана Чирцову Светлану Геннадьевну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

корреспондента электронной газеты Türkmenistan: Altyn asyr Зарембо Владимира Павловича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За лучшие книги, издательскую продукцию и дизайнерские работы:

оператора компьютера цеха предпечатной работы Центра печати Туркменской государственной издательской службы Гелдиева Меретмухаммета Тангрыбердиевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

оператора компьютера цеха предпечатной работы Центра печати Туркменской государственной издательской службы Оразову Гульджемал Моджекгелдиевну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

жителя города Ашхабада, пенсионера Атабаева Гурбансяхета - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За цикл лучших теле- и радиопередач:

ответственного секретаря телерадиоканала Altyn asyr: Türkmenistan Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Байрыеву Чинар - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

организатора подготовки передач на радио телерадиоканала Miras Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Яйлымову Язджемал Шахназаровну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

специалиста 1 категории цеха информационной программы Watan Государственного предприятия Teleradiomerkezi Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Бабаева Ровшена Абаевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

корреспондента по Ахалскому велаяту отдела информации и переводов радиоканала Owaz телерадиоканала Türkmen owazy Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Амангулыева Бегмурата Акмырадовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

ученому – секретарю Института истории и археологии Академии наук Туркменистана, звукорежиссеру группы режиссеров, художников и других работников телеканала Aşgabat Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Геленову Говхер Байгелдиевну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За лучшие кинофильмы, сценические постановки и сценические выступления:

драматическому артисту в категории мастера сцены Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули Бердиева Довлетгелди Чарыевича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артисту высшей категории группы национальных цирковых игр Gündogar ýyldyzlary Государственного цирка Туркменистана – Раевскую Ксению Николаевну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За лучшие выступления танцевальных, фольклорных и песенно-музыкальных ансамблей:

фольклорно-этнографический танцевальный ансамбль культурного центра Dokmaçylar Министерства текстильной промышленности Туркменистана (художественный руководитель Нурмухамедова Аннаджемал Сапаровна) – 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

центр культуры объединения Energohyzmat Министерства энергетики Туркменистана (художественный руководитель Байрамбердиев Мыратгелди) – 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

фольклорно-танцевальный ансамбль Galkynyş культурно-делового центра управления Nebitgazhyzmat Государственного концерна Türkmengaz (главный руководитель Назаров Аллаберди Тагандурдыевич) - 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

танцевальный ансамбль Ruhubelent çagalar культурно-делового центра управления Nebitgazhyzmat Государственного концерна Türkmengaz (художественный руководитель Бабаева Лейли Языевна) - 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

танцевально-музыкальный, фольклорный ансамбль Laçyn коммунально-хозяйственного предприятия агентства Türkmenhowaýollary (художественный руководитель Эминова Майсагуль Гылычмырадовна) – 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

творческий центр Näzli Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана (художественный руководитель Гурбанова Гозель Гурбанмырадовна) – 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

творческую группу «Аşgabat» Ашхабадского городского хякимлика (руководитель группы Дурдыева Ляле Гуйчгелдиевна) – 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

танцевальный ансамбль Meňli Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (главный балетмейстер Ашыралыева Марал Овезгелдиевна) - 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

государственный танцевальный ансамбль Туркменистана Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (главный балетмейстер Агаев Дидар Бяшимович) – 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

Государственный симфонический оркестр Туркменистана Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (главный дирижер Гылыджов Расул Акмырадович) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

камерный оркестр Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой (руководитель Мухыев Нуры) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

фольклорно-танцевальный ансамбль Miras Туркменского государственного института культуры (руководитель Абаев Мердан Мыратгулыевич) – 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

фольклорный ансамбль Dürdäne отдела культуры этрапа Ак бугдай Ахалского велаята (руководитель Оразмаммедов Мердан Худайбердиевич) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

песенно-танцевальный и фольклорно-этнографический ансамбль Dehistan Дворца культуры нефтяников имени Сапармырата Туркменбаши управления связи треста Nebitgazburawlaýyş Государственного концерна Türkmennebit (художественный руководитель Караханова Сарыя) – 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

фольклорный ансамбль Akjaýar отдела культуры города Хазар Балканского велаята (художественный руководитель Аймаммедова Гульнабат Пазыловна) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

сводный ансамбль бахши–дестанистов Дашогузского велаята (руководитель Нурмухаммедов Вепа Дядебаевич) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

ансамбль танцев Lebap культурного центра Лебапского велаята (главный балетмейстер Турдиев Алтыбай Имамович) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатов,

ансамбль танцев Sanjar owazlary культурного центра Байрамалийского этрапа Марыйского велаята (балетмейстер Бяшимов Язгелди Меретдурдыевич) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

военный оркестр Göreldeli воинской части №20016 Вооруженных Сил Туркменистана (заместитель руководителя оркестром Бузлыев Мердан Човдырбаевич) – 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

песенно-музыкальный ансамбль Министерства внутренних дел Туркменистана (руководитель Атаев Шохрат Гочгелдиевич) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

песенно-музыкальный ансамбль Serhet owazlary Государственной пограничной службы Туркменистана (руководитель Гундогдыев Оразмухаммет Аширмухаммедович) - 10500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами;

За высокое певческое мастерство:

художественного руководителя фольклорно-этнографического танцевального ансамбля культурного центра «Dokmaçylar» Министерства текстильной промышленности Туркменистана Нурмухамедову Аннаджемал Сапаровну – золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

профессора кафедры сольного пения Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Гарягдыева Атагельды - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

старшего преподавателя кафедры эстрадного искусства Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Бердыева Атаджана Бешимовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

певца фольклорно-танцевального ансамбля Galkynyş культурно-делового центра управления Nebitgazhyzmat Государственного концерна Türkmengaz Ахмедова Эльдара Чарыкуловича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста-вокалиста высшей категории группы «Estrada artistleri» Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Мыратдурдыева Аннагулы Аширгелдиевича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатов,

артиста-вокалиста высшей категории группы Estrada artistleri Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Гурдову Гульшат Байрамовну - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста-вокалиста высшей категории группы Estrada artistleri Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Оразбердиева Суханберди Нурбердиевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста-вокалиста высшей категории группы Estrada artistleri Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Амандурдыева Парахата Артыковича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста-вокалиста высшей категории группы Estrada artistleri Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Ходжакову Сахыдурсун Ашыровну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста 1 категории Государственного хора Туркменистана Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Реджепова Нурягды Сапардурдыевича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатов,

артиста–вокалиста 1 категории группы Estrada artistleri Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Касымова Сохбета Мухамметгулыевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста–вокалиста в категории мастера сцены Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули Мятназарова Тиркеша Гурбанбаевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста высшей категории творческой группы Аşgabat Ашхабадского городского хякимлика Какаеву Зулейху Баллыевну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя города Ашхабада, певца Сапарова Акмухаммета Амановича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя города Ашхабада, певца Аннамырадова Бегмырата Джумадурдыевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя города Ашхабада, певца Дурдыева Гылычдурды Ходжагылыджовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя города Ашхабада, певца Илмырадова Бяшима - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатов,

студента 5-го курса факультета культурного наследия Туркменского государственного института культуры Донмезова Азата Ахмедовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

студента 1-го курса факультета культурного наследия Туркменского государственного института культуры Тулегенова Сейитгулы Гапургулыевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста 2 категории этнографического фольклорно-танцевального ансамбля Ahal öwüşgünleri Ахалского велаятского управления культуры Язмаммедова Гуванча Какадурдыевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста 2 категории этнографического фольклорно-танцевального ансамбля Ahal öwüşgünleri Ахалского велаятского управления культуры Атаджанова Ахмета Торяевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста 2 категории этнографического фольклорно-танцевального ансамбля «Ahal öwüşgünleri» Ахалского велаятского управления культуры Худайбердиева Рахмана Худайбердиевича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатов,

постановщика танцев дома культуры Гара оба генгешлика имени Молланепеса Векильбазарского этрапа Марыйского велаята Орамадова Азата Аманмухаммедовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята, певца Джумаева Мейлиса Ашыргелдиевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята, певца Джумаева Мекана Ашыргелдиевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За высокое музыкальное исполнительское мастерство:

заведующего отделом народных музыкальных инструментов телерадиоканала Türkmen owazy Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Пюрмяммедова Алтымырата - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

организатора подготовки передач эстрадной и оркестровой группы телерадиоканала «Türkmen owazy» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Эййубова Атаджана Якубовича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатов,

старшего преподавателя кафедры эстрадного искусства Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Худайбердиева Арзувгелди Мовламбердиевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

доцента кафедры специального фортепиано Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Аннамырадову Оразгуль Сахатовну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

преподавателя кафедры туркменской музыки Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Айдогдыева Кервена Бяшимырадовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

артиста-солиста, инструменталиста высшей категории эстрадного оркестра Owaz Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана Татова Акмаммета Гурбанныязовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

музыканта высшей категории эстрадно-симфонического оркестра Türkmen äheňleri Государственного цирка Туркменистана Хайдарова Сердара Амангелдиевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя города Ашхабада, музыканта Тешнидова Сапармырата Дортгулыевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

жителя города Ашхабада, музыканта Халлыева Назара Дурдымырадовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За лучшие песенно-музыкальные произведения:

преподавателя кафедры народных музыкальных инструментов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Игамова Омара Маматовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За лучшие произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, проектно-оформительские работы:

швею национального швейного цеха Дома быта Owadan производственного объединения Aşgabathyzmat Ашхабадского городского хякимлика Сапарову Тязегуль - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

швею швейного цеха Дома моделей Министерства текстильной промышленности Туркменистана Чарыеву Огулширин Гелдимухаммедовну - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

начальника отдела проектирования и реставрации Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников Туркменистана Чарыева Меретгелди Атаевича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

заведующего отделом охраны и реставрации памятников Государственного историко-культурного заповедника Abiwerd Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников Туркменистана Овезова Довлетгелди Хакмырадовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

руководителя Государственного историко-культурного заповедника Köne Sarahs Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников Туркменистана Байрамова Азатгелди Акмырадовича - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами,

руководителя Государственного историко-культурного заповедника «Gökdepe galasy» Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников Туркменистана Аннамырадова Ровшена Гурбансяхедовича - золотой цепочкой Президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатов,

заведующего филиалом Köneürgenç специализированной научно-реставрационной производственной мастерской Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников Туркменистана Асгарова Ысака - золотой цепочкой президента Туркменистана и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами;

За лучшие ковры, ковровые изделия и кошмы:

бригаду, соткавшую ковёр Guşly gölli, Бахерденского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (12 человек, руководитель Амангелдиева Нурджемал Бяшимовна) - – 8 400 (восемью тысячами четырьмястами) манатами,

бригаду, соткавшую ковёр Gämi şekilli, Сердарского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (101 человек, руководитель Гараганова Огулбоссан Ходжагурбановна) – 70 700 (семьюдесятью тысячами семьюстами) манатами,

бригаду, соткавшую ковёр Guşly gölli, Берекетского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (15 человек, руководитель Читлиева Сашлы) 10 500 (десятью тысячами пятьюстами) манатами,

бригаду, соткавшую ковёр Pyşbaga gölli, Губадагской коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (6 человек, руководитель Падарова Аннагуль Пирджиковна) – 4 200 (четырьмя тысячами двумястами) манатами,

бригаду, соткавшую ковёр Trapesiýa, 2-го цеха Халачского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (44 человека, руководитель Гурбансейидова Гулялек Джумамурадовна) – 30 800 (тридцатью тысячами восемьюстами) манатами,

бригаду, соткавшую ковёр Trapesiýa, 2-го цеха Халачского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (48 человек, руководитель Маллакова Айгуль Худайбереновна) – 33 600 (тридцатью тремя тысячами шестьюстами) манатами,

бригаду, соткавшую ковёр Garlak gölli, Мургабского цеха Марыйского предприятия художественного ковроткачества Государственного объединения Türkmenhaly (4 человека, руководитель Аманназарова Энегыз Кёровна) – 2 800 (двумя тысячами восемьюстами) манатами.

2. Центральному банку Туркменистана денежные средства в сумме 574 000 (пятьсот семьдесят четыре тысячи) манатов на призы, указанные в 1-м пункте настоящего Постановления, выделить из Благотворительного фонда президента Туркменистана.