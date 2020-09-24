Независимый и нейтральный Туркменистан: Потенциал миролюбия, созидания и развития в действии

КОМЕКОВ Тойли Бабаевич,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике

Нынешний 2020 год, проходящем в нашей стране под девизом «Туркменистан – родина нейтралитета» наполнен этапными достижениями, которые демонстрируют незыблемость фундаментальных принципов государственной политики, направленных на обеспечение высочайшей заботы о человеке, создание всесторонних условий для развития достойной личности, а также укрепление устоев исконных традиций мира и добрососедства. В этом году Туркменистан идет к юбилею 25-летия признания своего международно-правового статуса нейтралитета, признанного принятием специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1995 года. Необходимо отметить, что опыт двадцатилетия туркменской модели нейтралитета был подтвержден принятием второй одноименной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3 июня 2015 года.

Нейтралитет Туркменистана воспринимается сегодня как важнейший инструмент обеспечения стабильности и безопасности в регионе, претворения в жизнь миролюбивых инициатив, обсуждения и решения на международном уровне актуальных вопросов. Нейтралитет Туркменистана органично сочетает в себе фундаментальные принципы международного права и дипломатии, а также конструктивный опыт миротворческого диалога и реализации превентивных мер в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Обеспечивая преемственность политики нейтралитета, Лидер нации высоко поднял авторитет и роль Туркменистана в решении глобальных и региональных проблем. Конструктивизм и последовательность позиции Президента Туркменистана по приоритетным вопросам обеспечения глобальной безопасности и устойчивого развития основывается на глубоком и комплексном анализе современных глобальных тенденций, что позволяет выдвижение инновационных предложений, нацеленных на создание принципиально новой модели отношений на региональной и глобальном уровнях, которые одновременно опираются на универсальные принципы, предусмотренные Сообществом Наций.

Юбилейный для Туркменистана год отмечен выдвижением крупных идей и фундаментальных предложений принципиального нового содержания, которые могут стать основой последующего взаимодействия в рамках мероприятий грядущего 2021 года - Международного года мира и доверия. Выдвигаемые Президентом Туркменистана инициативы создают значительные условия для расширения взаимодействия, укрепления отношений дружбы и сотрудничества не только в пределах соседних государств, но и в общечеловеческом масштабе, решения региональных и всеобщих геополитических и геоэкономических задач. Тем самым доказывается, что общенациональный лозунг Президента Туркменистана «Государство − для человека!» имеет не только национальное измерение, но и глобальный смысл в отражении общечеловеческих проблем, прежде всего в обеспечении мирной и безопасной жизни людей, что особенно в области гуманитарного благополучия стран и народов.

Важнейшая черта демократического развития общества – гарантированное законами обеспечение конституционных прав и свобод граждан Туркменистана, продвижение страны на пути демократических реформ. Одним из значимых элементов демократизации нашего общества является участие в социальных преобразованиях, в сплочении нации крупных общественных движений, включающих в свой состав женщин и молодеж, а также конструктивная деятельность трех политических партий, отражающих различные слои народа.

По инициативе Главы государства Туркменистан выходит в передний ряд развитых и цивилизованных стран, о чем свидетельствуют крупные преобразования в важнейших сферах общества и системы управления, проводимая конституционная реформа, перевод экономики на цифровую платформу и другие реформы, имеющие долгосрочный характер.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на заседании Конституционной комиссии Туркменистана 19 августа 2020 года особо подчеркнул, что: «В нашей Конституции в качестве высшей ценности общества и государства определён человек. Защита, поддержка и служение человеку – главные задачи органов государственной власти. Это – основные положения, определяющие государственную политику. Наша инициатива о переходе на новую парламентскую систему также проистекает из этих положений, изложенных в Основном Законе».

Как далее подчеркнул Президент Туркменистана, «Главная цель осуществляемых нами преобразований состоит в модернизации деятельности представительных органов власти, то есть Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана, которые будут служить высшей ценности общества и государства – человеку, его интересам, а также создании двухпалатной структуры органа, осуществляющего законотворческую функцию, выводе на более высокий уровень деятельности демократических институтов». Как было отмечено, при подготовке проекта Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» важной основой стали цели дальнейшего совершенствования государственного строя, накопленным опытом на пути своего национального развития и позитивной мировой практикой.

Разъясняя суть реформ, национальный Лидер обратил внимание на то, что приведение деятельности законодательного органа страны в соответствие с современными реалиями позволит национальному Парламенту представлять все слои туркменского общества, решать актуальные задачи нынешнего времени, кардинально улучшить положение дел по разработке и реализации законов. Это также создаст благоприятные условия для налаживания более тесных отношений избирателей с депутатами, эффективного контроля над исполнением законов и национальных программ. Даст возможность вывести законотворческую деятельность Парламента на качественно новый уровень. В результате, Парламент Туркменистана превратится в общенациональный представительный орган с широкими обязанностями и полномочиями, что войдёт в историю как веха, имеющая важное значение в демократизации жизни государства и общества.

Президент, Председатель Конституционной комиссии Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление об одобрении проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» и о его вынесении на Халк Маслахаты Туркменистана.

Таким образом, инициированная Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым конституционная реформа служит надёжной основой для неуклонного упрочения верховенства Закона в нашем независимом нейтральном, демократическом, правовом, светском государстве и повышения его международного авторитета.

Еще одним свидетельством высокого духа творчества, направленного во благо нации и процветания страны стала презентация нового произведения Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен». В своем выступлении на заседании Правительства 4 сентября 2020 года Глава государства отметил о значении изучения древней истории туркменского народа в накапливании необходимого опыта в современный период, особенно если учесть, что со сменой эпох эти многовековые источники обогащаются новым содержанием. Важность новой книги также заключается в том, что через всё её содержание красной нитью проходит мысль о необходимости глубокого изучения, сохранения и широкой пропаганде величайшего культурного наследия, являющегося первоосновой для дальнейшего духовного роста туркмен в новую историческую эпоху. Книга состоит из двенадцати глав, в которых обстоятельно повествуется о таких важных понятиях, как красота и ценность жизни, благоденствие на земле, вечность сущего. Большое внимание уделено значению науки и образования в развитии общества, важности здорового образа жизни, воспитанию таких неоценимых качеств, как трудолюбие, благоразумие, способность успешно завершать начатое дело и др. Несомненно, что выход в свет нового выдающегося литературного труда главы государства послужит дальнейшей популяризации богатейшего духовного наследия туркменского народа, внесшего своей весомый вклад в развитие общемировой цивилизации.

Инициируя актуальные проекты региональной и глобальной значимости, Туркменистан, одновременно осуществляет конкретные шаги по их реализации, начиная от принятия соответствующих международных документов, вплоть до практических шагов их совместного осуществления в деле. Активная, ориентированная на долгосрочную перспективу внешнеполитическая стратегия нейтрального Туркменистана находит широкую поддержку ООН и даёт свои результаты. Убедительными примерами этому могут стать этапные мероприятия в области энергетической, транспортной, водной и экологической дипломатии Туркменистана. Как известно, по предложению Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН за последнее более чем десятилетний период приняла целый комплекс крупных документов. В частности, были сделаны новаторские и прорывные шаги по формированию международно-правовых основ международной энергетической безопасности, создания региональных и межконтинентальных транспортно-транзитных коридоров.

Как подчеркивает Президент Туркменистана, оптимизация международного сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе является одним из неотъемлемых факторов достижения Целей устойчивого развития. В данном аспекте всё большую актуальность и востребованность обретает транспортная дипломатия, где наша страна занимает инициативную позицию, выдвигая конкретные предложения, в том числе по консолидации общих усилий под эгидой Организации Объединённых Наций. В этой связи, Туркменистан неизменно выступает за выработку эффективных и взаимосогласованных подходов к многостороннему партнёрству в этой стратегической сфере.

Особую значимость обретают вопросы формирования мультимодальной, интегрированной, высокотехнологичной транспортной и логистической инфраструктуры, которые являются системными составляющими глобальной транспортно-транзитной инфраструктуры.

11 сентября 2020 года в ходе состоявшегося заседания Глава государства одобрил новые, соответствующие требованию дня предложения по дальнейшему продвижению транспортной дипломатии Туркменистана. Как было отмечено, в ближайшем будущем намечается провести мероприятия по дальнейшему развитию сотрудничества в области транспортной дипломатии. Так, вследствие сложившейся в настоящее время в мире ситуации, вызванной инфекционным заболеванием нового типа, возникает необходимость создания международно-правового инструмента, обеспечивающего стабильное функционирование международной транспортной инфраструктуры. В этой связи, на основе инициативы Президента Гурбангулы Бердымухамедова подготовлен проект специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, который планируется рассмотреть на её очередной сессии. Ожидается также, что актуальные вопросы партнёрства в секторе транспорта будут вынесены на повестку дня Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которую предусматривается провести в Туркменистане совместно с ООН в 2021 году. Большое значение также имеет укрепление сотрудничества с региональными Комиссиями ООН, в том числе с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 29 сентября 2020 года совместно с вышеназванными структурами планируется провести Региональный диалог высокого уровня, посвящённый транспортной проблематике.

При этом необходимо также отметить, что Туркменистан осуществляет действенные шаги по укреплению международно-правовой базы для дальнейшего эффективного взаимодействия с зарубежными партнёрами в целях эффективного использования возможностей потенциала транспортно-транзитной инфраструктуры.

Так, 22 августа 2020 года на очередном заседании Меджлиса в формате видеоконференцсвязи были приняты Постановления о ратификации 6 международных документов по вопросам транспорта. В частности, Меджлис Туркменистана принял соответствующие постановления о ратифицикации Европейского соглашения о международных автомагистралях» от 1975 года, Европейского соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях» 1985 года, Европейского соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах» от 1991 года, Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожном движении 1968 года», Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года», а также Протокола о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года.

В ходе заседания Правительства также было озвучено предложение о присоединении Туркменистана к международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции), что будет содействовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. Плодотворное взаимодействие со специализированными учреждениями ООН осуществляется также в рамках цифровизации транспортного сегмента национальной экономики. В этой области реализуется проект Программы Развития ООН по внедрению в стране интегрированной информационной таможенной системы «ASYCUDA WORLD». В данном аспекте совместно с ПРООН, Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и соответствующими госучреждениями Туркменистана подготовлен проект Меморандума по поэтапному претворению в жизнь проекта «Единое окно» по экспортно-импортным операциям».

Экономическая дипломатия Туркменистана отражает достигнутый качественно новый уровень долгосрочных программ национального развития, где наряду с продвижением принципов рыночной экономки, обращается пристальное внимание на социальную защищенность населения, соблюдения природоохранных и экологических норм, рационального использования водных ресурсов и других аспектов насущных задач нового тысячелетия. Локомотивами технико-технологического прорыва призваны системные реформы по переходу к энергосберегающим и высоким технологиям, комплексной цифровизации управленческих процессов и создания ключевых кластеров «зеленой экономики». При этом необходио отметить, что в Туркменистане воплощена социально-ориентированная модель рыночной экономики, повышены значимость и роль частной собственности, сформированы условия предпринимательской деятельности, основанной на принципах свободной конкуренции. С 2012 г. Туркменистан был классифицирован Всемирным банком как страна с доходами выше среднего уровня.

О прочном фундаменте продовольственной безопасности страны свидетельствует то, что почти в течение последнего десятилетия Туркменистан входит в число стран-экспортеров зерна. Пять лет назад, в 2015 году успехи страны отметила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Организации Объединенных Наций. Туркменистан был удостоен специальной награды за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

Успехи внешнеполитического курса нейтралитета Туркменистана привлекают внимание широкой мировой общественности, очередным свидетельством чему стал состоявшийся 16 сентября 2020 года международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны вице-председателем предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Сессия прошла в формате видеоконференции. Примечательно, что очередной международный медиа-форум организован туркменской стороной совместно с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом (ABU), и в нем приняли участие более 300 корреспондентов информационных агентств из 68-и стран мира, а также руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в нашей стране, национальных средств массовой информации, руководители авторитетных иностранных общественных и телерадиовещательных организаций.

Участники особо отметили значимость очередного делегирования Туркменистану вице-председательства сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где наша страна имеет позитивный опыт. Как известно, Туркменистан принимал участие в работе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й сессий в качестве заместителя председателя.

Как было подчеркнуто во время конструктивного обмена мнениями, данный Форум, вне всякого сомнения, является одним из важных событий, призванным вновь подтвердить стремления Туркменистана дальнейшему укреплению стабильности и мира, социально-экономического процветания, а также развитию дипломатических связей со странами мира и добрососедских отношений в регионе.

Таким образом, только вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что Туркменистан последовательно укрепляет свои позиции на международной арене, выдвигая конструктивные идеи и инициативы во имя мира, безопасности и устойчивого развития. В практическом воплощении они являются очевидным результатом той кропотливой, упорной и многогранной работы, что проводится Президентом Туркменистана, последовательно и настойчиво отстаивающего и защищающего национальные интересы перед лицом всего мирового сообщества, глобальных угроз и вызовов современности.