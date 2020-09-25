В Туркменистане будут осуществлены конституционные реформы
БАКУ /Trend/ - На заседании "Халк Маслахаты" (Народного Совета) Туркменистана будут рассматриваться проекты конституционных реформ, нацеленных на развитие работы представительных органов законодательной власти.
Также, согласно повестке дня заседания Народного Совета, будет создан Национальный Совет Туркменистана – двухпалатный парламент, состоящий из "Халк Маслахаты" (Народный Совет) и Меджлиса. По результатам обсуждений будут приняты соответствующие документы.
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