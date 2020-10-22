Спортивный турнир, посвященный 25-летию Нейтралитета Туркменистана и 75-летию ООН

БАКУ /Trend/ - 21 октября 2020 года в Олимпийском городке города Ашхабад начался двухдневный спортивный турнир среди дипломатов, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и 75-летию Организации Объединённых Наций.

Турнир проходит по таким видам спорта, как бильярд и большой теннис.

В спортивных мероприятиях участвуют представители министерства иностранных дел Туркменистана, руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Туркменистане.

Как известно, под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в стране осуществляется важная работа по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, что благоприятно влияет на здоровье людей. Создаются необходимые условия для регулярных занятий физкультурой и спортом.