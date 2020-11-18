Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили проекты рабочих планов деятельности на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и ЮНИСЕФ обсудили проекты рабочих планов совместной деятельности на 2021 год.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», обсуждения прошли в онлайн-формате.

Отмечается, что рабочие планы нацелены на укрепление связей в сферах обеспечения здоровья детей, их сбалансированного питания, социальной защиты, а также на совершенствование государственного управления в этой сфере.

Сообщается, что в ходе совещания были выдвинуты конкретные предложения по сотрудничеству, которые планируется включить в рабочие планы на следующий год.

Согласно информации, совместная деятельность Туркменистана с ЮНИСЕФ призвана содействовать дальнейшей реализации стратегии социально-экономического развития и Национального плана действий по правам ребёнка на 2018-2022 годы.

Планы действий на 2021 год разрабатываются в рамках реализации Страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы.

Ранее сообщалось, что Исполнительный совет ЮНИСЕФ одобрил страновую программу Туркменистана на 2021-2025 годы, направленную на поддержку правительства в выполнении его обязательств по защите и реализации прав детей.

Отметим, что в Туркменистане защите прав детей уделяется особое внимание. Так, в начале текущего года в Ашхабаде состоялось подписание совместных рабочих планов Туркменистана и подразделений ООН на 2020 год, в числе которых «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка», «Усовершенствованная система социальной защиты детей», «Координация и мониторинг прав ребенка» и другие.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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