Туркменистан разработает новый вариант Национального плана действий по борьбе с опустыниванием

БАКУ /Trend/ - Туркменистан планирует разработать новый вариант Национального плана действий по борьбе с опустыниванием (НПДБО), передает Trend со ссылкой на столичный информационный портал ashgabat.in.

В Ашхабаде, на базе Национального института пустынь, растительного и животного мира, состоялась рабочая встреча по обновлению Национального плана действий Туркменистана по борьбе с опустыниванием, принятого в 1997 году.

В рабочей встрече приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей, Государственного комитета водного хозяйства, работники синергичных проектов агроэкологического направления при участии ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций).

В ходе встречи были обсуждены национальные программы и планы в области борьбы с опустыниванием и комплексного управления природными ресурсами.

Туркменистан одним из первых в 1996 году ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и через год разработал национальный план действий по её реализации.

В марте 2021 года была создана Правительственная комиссия по координации национальной системы мониторинга земной поверхности, которая будет решать задачу сбора информации о состоянии земной поверхности из космоса, изучения и обработки данных, а также подготовки и обучения соответствующих специалистов.

Участники встречи обсудили итоги работы ранее выполненных проектов, а также недавно составленные в рамках проектов РЭЦЦА национальные отчёты о засухах и пыльных бурях, которые могут послужить полезным аналитическим материалом для разработки нового НПДБО.

Руководитель проекта ФАО Рахман Ханеков сообщил, что данная встреча является ознакомительной, и в дальнейшем команда проекта будет принимать предложения и рекомендации представителей госструктур для разработки нового варианта НПДБО, работа над которым будет приоритетной в планах на следующий год.

Согласно информации, целевыми направлениями станут пастбищное и лесное хозяйство, меры по борьбе с опустыниванием.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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