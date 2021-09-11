Туркменистан планирует экспортировать индюшатину в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Туркменское предприятие Maksada okgunly планирует ежемесячно экспортировать в Азербайджан 22,5 тонны индюшатины, передает Trend со ссылкой на orient.tm.

По его данным, поставки будут осуществляться в рамках контракта, заключенного с азербайджанской Hyrkan Group.

Планируется, что со временем экспорт достигнет двух тысяч тонн.

Также поставляемая продукция будет расширена за счет продуктов глубокой переработки, колбасных изделий и полуфабрикатов.

Maksada okgunly - интегрированное предприятие по производству индюшатины и продуктов ее переработки. Ежегодно на нем производится более 4 800 тонн готовой продукции, которая имеет международные сертификаты.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @romakayeva