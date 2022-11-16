Туркменская делегация примет участие в международной транспортной форум-выставке

БАКУ /Trend/ - Представители Туркменистана примут участие в XVII Международном форум-выставке TRANSTEC 2022, которая пройдет с 29 ноября по 1 декабря нынешнего года в российском городе Санкт-Петербург, передает Trend в среду со ссылкой на информационный портал Orient.

Сообщается, что мероприятие будет проводиться в целях выработки эффективных логистических решений по обеспечению мобильности сетей поставок товаров и услуг в условиях международного торгово-экономического сотрудничества.

На площадке форума будут обсуждены новые пути и возможности взаимодействия с участниками российского транспортного рынка, бизнес-объединениями, логистическими компаниями и крупнейшими грузоперевозчиками. Запланированы деловые переговоры участников рынка с подписанием партнерских соглашений.

В форуме также примут участие делегации из Ирана, Индии, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и других стран.

Одним из ключевых событий насыщенной деловой программы TRANSTEC станет сессия "Инвестиционные решения в развитии логистической сети Международного транспортного коридора "Север – Юг".