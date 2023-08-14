Туркменистан способен самостоятельно профинансировать проект Транскаспийского газопровода - взгляд из США

БАКУ /Trend/ - Если Туркменистан не начнет действовать до того, как ЕС найдет альтернативные источники газа, проект Транскаспийского газопровода станет нежизнеспособным.

Об этом Trend сказал соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources, бывший посол США в Туркменистане Аллан Мастард.

“Окно возможностей быстро закрывается. Политики перехода от углеводородов к возобновляемым источникам энергии оказывает глубокое влияние на поддержку МФО. Я подозреваю, что любое финансирование данного проекта на данном этапе должно будет исходить от частного сектора или заинтересованных правительств”, - сказал он.

Более того, по словам посла, Туркменистан объявил о готовности профинансировать ТАПИ, трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, стоимость которого составит от 8 до 10 миллиардов долларов.

“Туркменистан также строит "умный город с нуля", общая стоимость которого оценивается в 4,8 миллиарда долларов. Трубопровод стоимостью в полмиллиарда долларов, безусловно, находится в пределах финансовых возможностей Туркменистана, и, учитывая доходы, которые принесет этот проект, это было бы разумной инвестицией”, - заключил он.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июля на открытии Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», Азербайджан не будет инициировать проект Транскаспийского трубопровода.

"Так как обычно проекты, которые инициируются странами, другие проекты, основываются на ресурсах этих стран, как это было, например, с проектом «Южный газовый коридор». Мы его инициировали и мы были основным акционером. И мы фактически выступали в роли координатора всех межправительственных отношений и соглашений. Как вы знаете, этот проект был успешно реализован, и вот уже более двух лет Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что, как заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Туркменистан готов продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по проекту Транскаспийского газопровода.

"Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по реализации проекта Транскаспийского газопровода. Идея его строительства, инициированная нами, изначально рассматривалась Туркменистаном не только как экономически и коммерчески жизнеспособный проект, но и как ключевое условие обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости, основанное на равном учете интересов и выгод производителей энергии, транзитных стран и потребителей энергии", - сказал он.