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Туркменистан и США обсудили развитие межпарламентских связей

Туркменистан Материалы 30 августа 2023 02:29 (UTC +04:00)
Туркменистан и США обсудили развитие межпарламентских связей

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей, стали главной темой обсуждения на состоявшейся в Меджлисе Туркменистана встрече с прибывшей с визитом делегацией палаты представителей Конгресса США, передает Trend.

Члены делегации палаты представителей Конгресса США особо подчеркнули значение проводимой суверенным Туркменистаном политики позитивного нейтралитета, ставшей действенным инструментом превентивной дипломатии в целях укрепления глобального мира и безопасности.

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова подчеркнула особое значение, придаваемое страной укреплению межпарламентских связей.

Были обсуждены возможности для налаживания более тесных связей между парламентариями двух стран.

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