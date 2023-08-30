Туркменистан и США обсудили развитие межпарламентских связей

БАКУ /Trend/ - Перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей, стали главной темой обсуждения на состоявшейся в Меджлисе Туркменистана встрече с прибывшей с визитом делегацией палаты представителей Конгресса США, передает Trend.

Члены делегации палаты представителей Конгресса США особо подчеркнули значение проводимой суверенным Туркменистаном политики позитивного нейтралитета, ставшей действенным инструментом превентивной дипломатии в целях укрепления глобального мира и безопасности.

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова подчеркнула особое значение, придаваемое страной укреплению межпарламентских связей.

Были обсуждены возможности для налаживания более тесных связей между парламентариями двух стран.