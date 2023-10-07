Туркменистан наращивает темпы производства электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Туркменистана Баймырат Аннамаммедов, ответственный за промышленно-строительные и энергетические комплексы, сообщил об увеличении производства электроэнергии в течение девяти месяцев текущего года, передает Trend.

В частности, Министерство энергетики выполнило план производства на 13,2%, что соответствует росту на 4,7%, а экспорт электроэнергии увеличился на 2,2%. Также Министерство промышленности и строительного производства превысило свой производственный план на 10,3%.

Кроме того, Государственное агентство по управлению строительством автодорог выполнило свои обязательства на 3,7% выше запланированных показателей.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приказал подготовить инвестиционную программу на 2024 год и ускорить строительство жилых домов и поселков. Среди приоритетных задач для секторов строительства и энергетики также включены продолжение строительства энергетического кольца в стране и прокладка высоковольтных линий электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан.