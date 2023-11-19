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Туркменистан и Иран подписали соглашения о сотрудничестве на сумму 900 млн долларов

Туркменистан Материалы 19 ноября 2023 02:11 (UTC +04:00)
Туркменистан и Иран подписали соглашения о сотрудничестве на сумму 900 млн долларов

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран заключили несколько соглашений о сотрудничестве на общую сумму 900 миллионов долларов после завершения 17-й совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает Trend.

В конце мероприятия министр дорог и градостроительства Ирана, Мехрдад Базарпаш, и министр иностранных дел Туркменистана, Рашид Мередов, подписали соглашение о работе этой комиссии, а также два исполнительных документа. Эти документы касаются строительства дорог на общую сумму 550 миллионов долларов и линии электропередач с обеспечением электрооборудованием на общую сумму 340 миллионов долларов.

Согласно предложению министра дорог и градостроительства Ирана и согласию туркменской стороны, решено провести 18-ю совместную комиссию по экономическому сотрудничеству в ноябре следующего года в Тегеране.

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