Президент Туркменистана выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей, передает Trend.

"Примите мои искренние соболезнования в связи со взрывом и вооруженным нападением, произошедшими в городе Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл», которые повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла.

В этот трудный момент, от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".