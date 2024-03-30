Президент Туркмениcтана помиловал 365 заключенных

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 365 заключенных в связи с наступлением Лейлят аль-Кадр ("Ночь предопределения" или "Ночь ахья"), передает Trend.

"Уважаемые члены кабинета министров, в преддверии священной ночи Гадыр гиджеси мы традиционно проводим акцию помилования граждан, осужденных за совершенные преступления, но искренне раскаявшихся. Следуя этой благородной традиции, я подписываю указ о помиловании 365 граждан Туркменистана", - заявил президент на заседании кабмина страны.

Бердымухамедов поручил председателю Комиссии по подготовке предложений по гражданству и помилованию при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву и руководителям правоохранительных органов провести необходимые мероприятия для освобождения осужденных из заключения и возвращения их к семьям.

Также было дано указание главам районов, городов и другим руководителям организовать трудоустройство помилованных лиц. Президент Туркменистана пожелал помилованным гражданам успешной трудовой деятельности, плодотворной жизни и преданности своей родине.