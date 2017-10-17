Узбекистан планирует посетить канцлер Швейцарии по экономике

17 октября 2017 15:43 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует посетить федеральный канцлер Швейцарии по экономике Йохан Шнайдер-Амман для обсуждения с узбекскими партнерами вопросов дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Об этом федеральный канцлер заявил в ходе встречи с делегацией Узбекистана на полях ежегодных сессий Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

В состав делегации Узбекистана вошли заместитель премьер-министра Жамшид Кучкаров и председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

По информации посольства Узбекистана в США, на переговорах со швейцарской стороной рассмотрены и согласованы вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Швейцарской группы Всемирного банка.

В настоящее время Узбекистан совместно со швейцарской стороной реализует ряд договоренностей, достигнутых в ходе участия деловых кругов двух стран в бизнес-форуме, прошедшем в Цюрихе в июне.

Инвестиционные проекты с участием швейцарского капитала осуществляются в фармацевтической, текстильной, пищевой, химической, машиностроительной, электротехнической и других отраслях экономики.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества
Узбекистан 13:17
Международный Бизнес-центр Узбекистана выставляется на торги
Бизнес 12:03
Глава Узбекистана поздравил избранного президента Кыргызстана
Узбекистан 10:07
Самый современный НПЗ Узбекистана построят в Джизаке
Узбекистан 16 октября 15:22
Аэропорт «Минеральные воды» считает авиакомпанию Узбекистана самой пунктуальной
Узбекистан 16 октября 14:24
Туркменистан активизирует деятельность государственной товарно-сырьевой биржи
Бизнес 16 октября 13:04
На узбекском Гиссаре добыча газа вышла на проектный уровень
Узбекистан 16 октября 08:52
Делегация Узбекистана совершит визит в Иран
Узбекистан 16 октября 08:44
С потребителей в Узбекистане взыскано 5,4 трлн. сумов задолженности
Узбекистан 16 октября 08:40
В Узбекистане для 34 бездействующих объектов разработаны инвестпроекты
Бизнес 15 октября 17:12
Узбекистан и ВБ обсудили направления расширения сотрудничества
Узбекистан 15 октября 11:31
В узбекском Хорезме будет сокращено использование насосов для подъема воды
Узбекистан 15 октября 11:19
В древней Хиве построят еще 20 гостиниц
Узбекистан 15 октября 10:26
Президент Узбекистана ознакомился с социально-экономическим развитием Хорезмской области
Узбекистан 15 октября 10:16
В Хорезмской области Узбекистана назначен новый глава администрации
Узбекистан 15 октября 09:51
Президент Узбекистана посетил реконструированный аэропорт "Ургенч"
Узбекистан 14 октября 13:03
"Узбекистон Хаво Йуллари" снизила цены на рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент
Узбекистан 13 октября 15:37
Казахстан пообещал поддержку в доставке нефти для НПЗ в Узбекистане
Узбекистан 13 октября 13:13