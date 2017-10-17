Узбекистан планирует посетить канцлер Швейцарии по экономике

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует посетить федеральный канцлер Швейцарии по экономике Йохан Шнайдер-Амман для обсуждения с узбекскими партнерами вопросов дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Об этом федеральный канцлер заявил в ходе встречи с делегацией Узбекистана на полях ежегодных сессий Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

В состав делегации Узбекистана вошли заместитель премьер-министра Жамшид Кучкаров и председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

По информации посольства Узбекистана в США, на переговорах со швейцарской стороной рассмотрены и согласованы вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Швейцарской группы Всемирного банка.

В настоящее время Узбекистан совместно со швейцарской стороной реализует ряд договоренностей, достигнутых в ходе участия деловых кругов двух стран в бизнес-форуме, прошедшем в Цюрихе в июне.

Инвестиционные проекты с участием швейцарского капитала осуществляются в фармацевтической, текстильной, пищевой, химической, машиностроительной, электротехнической и других отраслях экономики.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)