МВФ сообщил о росте темпов инфляции в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Темпы инфляции в Узбекистане возросли и согласно методике Международного валютного фонда (МВФ) составили около 20 процентов. Об этом сообщил узбекским СМИ Альберт Егер, глава миссии фонда, посетившей страну.

Миссия находилась в Ташкенте с 28 февраля по 13 марта для проведения консультаций по статье IV устава МВФ.

По словам Егера, для правительства Узбекистана будет непростой задачей удержание темпов инфляции и снижение ее до однозначных значений (ниже 10 процентов) в следующие два года.

Представитель МВФ отметил, что нынешние высокие темпы инфляции во многом являются следствием реформ, которые были нужны Узбекистану.

«Потребности в финансовой помощи от МВФ мы [в настоящее время] не видим», - добавил Альберт Егер.

Как следует из отчета миссии, реформа валютной системы Узбекистана должна сопровождаться реструктуризацией государственных предприятий, проведением налоговой реформы, устранением других факторов, сдерживающих развитие международной торговли, и привлечением прямых иностранных инвестиций.

Согласно официальной статистике, инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4 процента против 5,7 процента в 2016 году, и ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты и либерализацией валютного рынка страны.

МВФ прогнозирует инфляцию в республике в 2018 году на уровне 16,9 процента. Центробанк Узбекистана ожидает показатель в пределах 11,5−13,5 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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