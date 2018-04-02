Узбекистан планирует разместить у себя индийский оборонный завод

2 апреля 2018 10:33 (UTC+04:00)

Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный производственный комплекс, сообщает индийское издание The Economic Times.

По данным издания, предложение находится на ранней стадии обсуждения. Индия также планирует экспортировать свое вооружение в Узбекистан. Развитию сотрудничества в оборонной сфере может способствовать то, что обе страны используют российское оружие.

Отмечается, что государственный министр иностранных дел Индии Мубашир Джавед Акбар посетил с четырехдневным визитом Узбекистан на прошлой неделе. Он провел встречу с министром обороны республики и обсудил возможность расширения сотрудничества в области обороны.

Индийский министр также провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Главное внимание на встрече было уделено практическим аспектам подготовки к запланированному на осень текущего года официальному визиту в Индию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и повестке дня предстоящих переговоров на высшем уровне», – отметили в министерстве.

Индия, по заявлению властей страны, стремится в ближайшие 10 лет увеличить объемы экспорта в 20 раз, до 3 миллиардов долларов Сегодня этот показатель находится в районе 200 миллионов долларов.

Также, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия возглавили список стран мира, которые импортируют вооружение и военной технику. В период с 2012 по 2016 гг. На долю индии приходилось 13 процентов всего объема общемирового импорта вооружения. Вслед за ней, в данном списке следуют Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Алжир.

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