Соглашение об использовании атомной энергии между Россией и Узбекистаном вступило в силу

2 апреля 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях, подписанное Ташкентом и Москвой в конце 2017 года, вступило в силу 1 апреля.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации России.

Перспективными сферами сотрудничества России и Узбекистана в этом направлении обозначены: создание национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.

В рамках соглашения речь идет также и о разведке и разработке урановых месторождений Узбекистана, рекультивации урановых хвостохранилищ, производстве радиоизотопов и их применении в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научных и фундаментальных исследованиях.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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