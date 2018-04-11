Россия и Узбекистан договорились об увеличении частот для авиаперевозчиков

11 апреля 2018 22:42 (UTC+04:00)

РФ и Узбекистан договорились о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам переговоров авиационных властей России и Узбекистана в среду, передает ТАСС.

"Подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах. Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами", - отмечается в сообщении.

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