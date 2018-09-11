Первый зампомощник Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса посетит Узбекистан

11 сентября 2018 16:58 (UTC+04:00)

Делегация Госдепартамента США во главе с первым заместителем помощника Госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Брайаном МакФитерсом посетит Узбекистан. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МИД Узбекистана.

Отмечается, что визит состоится 12 сентября.

Согласно данным ведомства, в программе визита предусмотрены встречи в Кабинете Министров, министерствах иностранных дел, внешней торговли, экономики, по развитию информационных технологий и коммуникаций, в ходе которых планируется обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года посол по вопросам международной религиозной свободы Государственного департамента США Сэм Браунбэк также посетит Узбекистан.

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