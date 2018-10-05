В Узбекистане запретили трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и ещё 100 фильмов

5 октября 2018 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане подготовили список из 103 фильмов, запрещенных к просмотру отечественными зрителями, передаёт "Подробно.uz".

На днях этот список был разослан Инспекцией по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий всем провайдерам Узбекистана с требованием снять все эти фильмы со внутренних ресурсов, то есть находящихся в TAS-IX.

Большая часть этих фильмов – откровенный треш, который и так никто не смотрел. Чего стоят только названия: "Резня на мельнице", "Эбола-зомби", "Она нашла Ад", "Кровавая жатва" и все в таком же духе.

Правда вот девушек придется огорчить – под запрет попал их любимый Кристиан Грей и вся трилогия фильмов про оттенки – "Пятьдесят оттенков серого", "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы". Также ограничат доступ к фильму Ланса фон Триера "Нимфоманка".

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