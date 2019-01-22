Иран стал крупнейшим импортером узбекского хлопкового волокна в 2018 году

22 января 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иран в прошлом году стал крупнейшим импортером узбекского хлопкового волокна, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Иран импортировал в 2018 году 579000 тонн хлопкового волокна на 115,7 миллиона долларов (в 2015 году – 1515000 на 24 миллиона долларов).

Второе место занял Китай – 37,9 тысячи тонн (71 миллионов долларов), третье – Бангладеш 9,1 тысячи тонн (18,5 миллиона долларов).

Всего в прошлом году было экспортировано 115,6 тысячи тонн хлопкового волокна на 222,1 миллиона долларов. При этом в 2017 году за рубеж было отправлено 278,9 тысячи тонн хлопкового волокна на 477,1 миллиона долларов.

Анализ тенденции в отношении доли хлопкового волокна в общем объеме экспорта показал постепенное ее снижение. Таким образом, в январе-декабре 2015 года доля экспорта этой продукции составила 5,9 процентов от его общего объема, при этом было экспортировано 503,8 тысячи тонн сырья (736,1 миллиона долларов).

В январе-декабре 2016 года было экспортировано 416 тысяч тонн волокна на 637,3 миллиона долларов. По итогам января-декабря 2017 года его доля в общем объеме экспорта снизилась до 3,8 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан опередил Китай и стал основным покупателем томской древесины
Узбекистан 16:05
В Узбекистане построят новый сахарный завод за 110 млн евро
Узбекистан 15:04
В Берлине организована презентация сельскохозяйственной продукции Узбекистана
Узбекистан 14:34
Самаркандский автомобильный завод освобожден от НДС
Узбекистан 14:20
Иран не смог найти покупателя для 1 млн баррелей нефти
Энергетика 13:28
Россия и Иран согласовали поставки субпродуктов овец в Исламскую республику
Экономика 13:01
Лента новостей
В Ханты-Мансийске приземлился самолет, изменивший маршрут из Сургута
Россия 16:16
Меркель и Макрон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества ФРГ и Франции
Европа 16:06
Узбекистан опередил Китай и стал основным покупателем томской древесины
Узбекистан 16:05
При крушении Ту-22М3 в Мурманской области погибли два члена экипажа
Россия 16:02
В Азербайджане оштрафованы браконьеры-иностранцы
Общество 15:58
Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции
Бизнес 15:50
В Нахчыване завершились приближенные к боевым условиям занятия (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:47
Кредитование малого бизнеса в Казахстане продолжает снижаться
Финансы 15:44
В рамках встречи президентов Турции и России может обсуждаться ситуация на Южном Кавказе – источник
Нагорно-карабахский конфликт 15:42