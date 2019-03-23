«Трастбанк» Узбекистана возобновил участие в валютных торгах

23 марта 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Трастбанк» Узбекистана возобновил участие в валютных торгах, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

«19 марта текущего года банк не принял участие в валютных торгах на республиканской валютной бирже по покупке и продаже иностранной валюты. После тщательного изучения регулятором сложившихся обстоятельств, касающихся операций связанных с осуществлением сделок на валютной бирже, 20 марта 2019 года «Трастбанк» был допущен к валютным торгам в штатном режиме. Все потребности банка по заявкам клиентов были удовлетворены в полном объеме на валютной бирже», – отметили в пресс-службе банка.

«Трастбанк» гарантирует выполнение обязательств в рамках действующего законодательства и высоко ценит доверие своих клиентов и партнеров.

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