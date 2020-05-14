Ферганская область Узбекистана стала свободной от коронавируса территорией
В Ферганской области Узбекистана от коронавируса выздоровел и отправлен на реабилитацию последний пациент. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в пресс-службе минздрава.
Последний пациент, который вылечен в Фергане (40-летний мужчина), из Алтыарыкского района и был заражен в результате контакта с больными. Таким образом, благодаря усилиям врачей в регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели все 157 пациентов.
Еще две области в стране остаются свободными от коронавируса – Джизакская и Кашкадарьинская.
В настоящее время в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 2077 человек.
Лента новостей
Азербайджан может экспортировать медицинские маски и защитную одежду – Репортаж с предприятия в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО)
Хикмет Гаджиев: Период пандемии - это время не для самоизоляции стран, а для глобальной солидарности
Сергей Марков: Цель героизации Нжде и других пособников нацистов - это создание политической платформы военных преступников (Интервью)
Комитет парламента Азербайджана обсудит вопрос отмены ограничений в регионах в связи с коронавирусом
В январе-марте поездки с целью трудоустройства из Турции в Узбекистан сократились более чем наполовину
Шабнам Гасанова: Идеология фашизма - это пропаганда, передаваемая в Армении из поколения в поколение
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит свой суверенитет, и есть много факторов, дающих основание говорить это