Ферганская область Узбекистана стала свободной от коронавируса территорией

В Ферганской области Узбекистана от коронавируса выздоровел и отправлен на реабилитацию последний пациент. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

Последний пациент, который вылечен в Фергане (40-летний мужчина), из Алтыарыкского района и был заражен в результате контакта с больными. Таким образом, благодаря усилиям врачей в регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели все 157 пациентов.

Еще две области в стране остаются свободными от коронавируса – Джизакская и Кашкадарьинская.

В настоящее время в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 2077 человек.