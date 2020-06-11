В Ташкенте строится 41-этажный бизнес-комплекс

Узбекистан 11 июня 2020 12:23 (UTC+04:00)
В Ташкенте строится 41-этажный бизнес-комплекс

В Ташкенте строится 41-этажный бизнес-комплекс с торгово-развлекательным центром. Его создатели считают, что здание может стать "визитной карточкой" столицы Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Комплекс Mall of Tashkent and business centre разместится на пересечении улиц Бабура и Мукими в Ташкенте.

Стоимость проекта составляет 90 миллионов долларов. В качестве инвесторов выступают турецкая и британская компании.

Здание 41-этажного бизнес-комплекса будет иметь 191 метр высоты. Его украсят несколько озелененных террас. В торговом центре будет 4 этажа, общая площадь составит 38 тысяч квадратных метров.

В комплексе предусмотрена собственная подземная парковка в три этажа. На ней смогут разместиться не менее 800 машин.

При постройке комплекса будет применена концепция "умного дома". Строительные работы начнутся в сентябре 2020 года. Завершить их планируется к концу 2022 года.

После введения комплекса в эксплуатацию в нем будут созданы новые рабочие места минимум для 350 человек, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой хокимията столицы.

Как считает Дилноза Камилова, директор строительной компании Piramit Global, здание, размещенное на въезде в центр города со стороны аэропорта, станет "визитной карточкой" Ташкента.

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