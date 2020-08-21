Запущен единый республиканский Центр обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии

20 августа 2020 года в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия нового здания «Центра автоматизации учета электрической энергии». Организаторами мероприятия выступили АО «Региональные электрические сети» совместно с «KT Corporation» (Южная Корея) и Азиатским Банком Развития (АБР). Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В церемонии приняли участие старший вице-президент компании «KT Corporation» Lee Hansup, представители местных государственных органов, руководители энергетических предприятий, а также ряда международных организаций.

Отмечалось, что Центр открыт в рамках Постановления Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2018 г. «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли», в котором определены дальнейшие меры по внедрение автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) по всей республике.

Для этих целей акционерным обществом “Региональные электрические сети” совместно с компанией «KT Corporation» в Ташкенте был создан Центр по контролю и учету электрической энергии.

Основной возможностью Центра является обеспечение расчёта многотарифных абонентов, автоматическое отключение от сети потребителей, имеющих задолженность и их повторное подключение при оплате за потребленную электроэнергию, оперативное оповещение о фактах вмешательства в работу приборов учёта, а также контроль и мониторинг перетока и потребления электрической энергии по сетям.

Данная система позволит обеспечить достоверный учет объемов поставки потребления энергоресурсов, так как обладает высоким классом точности. Программное обеспечение Центра предназначено для обслуживания 8 миллионов абонентов, с возможностью увеличения их до 20,0 миллионов.

На сегодняшний день более 3,6 млн потребителей, проживающих в более чем 70 районах и городах страны, подключены к современным приборам учета электрической энергии. До июля 2021 года запланировано полностью охватить все 7,4 млн. потребителя.