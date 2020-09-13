В Узбекистане за день выявили 245 больных коронавирусом
В Узбекистане за день выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 13 сентября на 17:00 достигло 47287, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
"Из новых случаев 231 выявлен в Ташкенте, 14 – в Ташкентской области", – отметили в министерстве.
За день скончались два пациента – 48-летний и 82-летний мужчины.
В стране выздоровели 43866 (+355 за день) человек, инфицированных коронавирусом (93%). Еще 3031 пациент продолжает лечение.
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