Сергелийский авторынок планируется приватизировать

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставило на продажу госдолю в 339 рынках и торговых комплексах, в том числе 20 - в городе Ташкенте, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

В списке предприятий, которые планируют приватизировать, также есть Сергелийский авторынок. На продажу планируется выставить 100% госдоли.

Согласно предоставленным АУГА данным, размер уставного капитал авторынка составляет 14,1 млрд. сумов. Доход предприятия в 2018 и 2019 годах составил 21,2 и 28,2 млрд. сумов соответственно. Чистая прибыль – 320 млн. и 3,3 млрд. сумов. Рентабельность активов за эти два года увеличилась 0,34% до 0,54%, капитала – с 0,02% до 0,23%.

В 2018 году предприятие уплатило 12,7 млрд. сумов налогов, в 2019 году – 15,5 млрд. сумов. Дебиторская задолженность уменьшилась с 1 млрд. 42 млн. сумов в 2018 году до 321,8 млн. сумов в 2019 году, но по состоянию на 3-й квартал 2020 года резко увеличилась до 3,7 млрд. сумов. Кредиторская задолженность также составляла 127,4 млн. и 30,7 млн. сумов в 2018 и 2019 годах соответственно, но потом увеличилась до 1,5 млрд. сумов по состоянию на 3-й квартал 2020 года.