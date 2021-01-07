«Masdar» начала строительство солнечной электростанции в Навоийской области

Узбекистан 7 января 2021 11:18 (UTC+04:00)
«Masdar» начала строительство солнечной электростанции в Навоийской области

Компания «Masdar» (ОАЭ) приступила к строительству солнечной фотоэлектрической станции в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

Проект по строительству ФЭС мощностью 100 МВт реализуется на основе государственно-частного партнерства. Ввод данной электростанции в эксплуатацию запланирован на октябрь текущего 2021 года. Она станет первой генерирующей электростанцией промышленного масштаба на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

На строительной площадке подготовлена вся необходимая инфраструктура для возведения объекта.

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