«Masdar» начала строительство солнечной электростанции в Навоийской области
Компания «Masdar» (ОАЭ) приступила к строительству солнечной фотоэлектрической станции в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.
Проект по строительству ФЭС мощностью 100 МВт реализуется на основе государственно-частного партнерства. Ввод данной электростанции в эксплуатацию запланирован на октябрь текущего 2021 года. Она станет первой генерирующей электростанцией промышленного масштаба на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
На строительной площадке подготовлена вся необходимая инфраструктура для возведения объекта.
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