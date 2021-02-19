Узбекистан импортировал древесину и изделия из древесины из 50 зарубежных стран
По данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан импортировал древесину и изделия из древесины из 50 зарубежных стран на сумму 566,8 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
Это на 45,1 млн. долларов США меньше, чем в 2019 году.
Страны с самой большой долей импортируемой древесины и изделий из дерева за последние 12 месяцев:
Россия – 520,0 млн.
Китай –18,8 млн.
Турция – 6,5 млн.
Р. Беларусь – 4,2 млн.
Италия – 2,8 млн.
Киргизская Р. – 2,8 млн.
Украина – 2,6 млн.
Казахстан – 2,6 млн.
Корея –1,7 млн.
Германия –1,1 млн.
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