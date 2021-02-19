По данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан импортировал древесину и изделия из древесины из 50 зарубежных стран на сумму 566,8 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Это на 45,1 млн. долларов США меньше, чем в 2019 году.

Страны с самой большой долей импортируемой древесины и изделий из дерева за последние 12 месяцев:

Россия – 520,0 млн.

Китай –18,8 млн.

Турция – 6,5 млн.

Р. Беларусь – 4,2 млн.

Италия – 2,8 млн.

Киргизская Р. – 2,8 млн.

Украина – 2,6 млн.

Казахстан – 2,6 млн.

Корея –1,7 млн.

Германия –1,1 млн.