Президент Узбекистана принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 марта принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Сухейлем аль-Мазруи, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил активные усилия обеих сторон по реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах. Выражена искренняя признательность за оказанную правительством Эмиратов помощь в преодолении последствий пандемии в Узбекистане.

В свою очередь, министр Сухейль аль-Мазруи передал лидеру нашей страны приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента ОАЭ Шейха Халифа аль-Нахаяна, Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Шейха Мухаммеда аль-Нахаяна и Премьер-министра страны, Эмира Дубая Шейха Мухаммеда аль-Мактума. Он также поблагодарил за оказываемую всемерную поддержку деятельности эмиратских инвесторов в республике.

В ходе беседы особое внимание было уделено продвижению совместных проектов с привлечением частных инвестиций, в том числе в агропромышленном секторе, включая выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции с последующей поставкой на эмиратский рынок и в третьи страны.

Достигнута договоренность о продолжении активной подготовки и практической реализации крупных проектов в сфере альтернативной энергии, по модернизации энергетических и других важных инфраструктурных объектов, строительству современных гостиничных комплексов, а также об увеличении инвестиционного портфеля в рамках новых бизнес-инициатив и осуществлении программ финансово-технического содействия.

Кроме того, подчеркнута важность расширения эффективного взаимодействия в области образования и подготовки национальных управленческих кадров при участии ведущих организаций Объединенных Арабских Эмиратов.