Узбекистан намерен вступить в ТЮРКПА

БАКУ / Trend / - Узбекистан принял решение вступить в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (TURKPA), передает Trend со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

Об этом заявил первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев на встрече с делегацией ТЮРКПА в Ташкенте.

В состав делегации, возглавляемой депутатом парламента Турции Исметом Учмой, вошли парламентарии из Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Стороны обсудили двусторонние отношения между странами-членами Тюркского совета и Узбекистаном, а также развитие сотрудничества между узбекским парламентом и ТЮРКПА.

Учма отметил, что Узбекистан, как и раньше, занимает особое место в тюркском мире. ТЮРКПА намерена развивать сотрудничество с Узбекистаном во всех направлениях, сказал он.

Сафаев, в свою очередь, подчеркнул, что Узбекистан придает особое значение развитию сотрудничества с Тюркским советом. Узбекский парламент намерен еще более укрепить связи с ТЮРКПА, сказал он.

По словам Сафаева, Узбекистан принял решение в будущем вступить в ТЮРКПА.