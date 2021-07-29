В Узбекистане начато строительство третьей медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент новой третьей по счету медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), стоимость которого составит два миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сообщается, что за последние годы производство меди на комбинате увеличилось в 1,5 раза и достигло 150 тысяч тонн. По международным критериям оценки общие запасы меди месторождения АГМК оценены в 45 миллионов тонн, а запасы золота – более чем в пять тысяч тонн. Это самые высокие показатели в мире. Также было обнаружено, что добываемая здесь руда содержит серебро, молибден, селен, теллур, рений и другие редкие металлы.

«Сегодня в мире усиливается внимание к "зеленой экономике", возобновляемым источникам энергии, ускоренно развивается электротехническая промышленность. В результате, как прогнозируется, к 2030 году спрос на медь вырастет как минимум на 40 процентов. Это означает, что в мире потребность в продукции Алмалыкского комбината еще многие годы будет стабильно высокой», — говорится в сообщении.

Одним из прорывных шагов в этом направлении станет строительство на базе месторождения "Ёшлик-1" третьей медно-обогатительной фабрики стоимостью 2 миллиарда долларов. На первом этапе данное предприятие будет перерабатывать 60 миллионов тонн руды в год.

На втором этапе мощность переработки вырастет до 160 миллионов тонн, что в три раза больше, чем сегодня. В результате реализации этих двух этапов к 2028 году предприятие будет иметь годовую производственную мощность в 400 тысяч тонн меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра.

"В будущем объем производимой комбинатом продукции увеличится более чем в три раза, а ее стоимость увеличится с нынешних 2,5 миллиарда до около восьми миллиардов долларов. Появится 11 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест", – отметил президент.