Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 25 сентября

БАКУ / Trend / - В Узбекистане выявлено 508 новых случаев COVID-19, 731 пациентов выздоровело, а 6 пациентов скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 171,588 тысячи человек, из них 166,013 тысячи выздоровели, 1,218 тысячи человек скончались.

В частности, в Ташкенте выявлено 226 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 98 человек.

В других регионах: 36 человек в Каракалпакстане, 9 человек в Андижанской области, 7 человек в Бухарской области, 9 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 6 человек в Навоийской области, 7 человек в Наманганской области, 52 человека в Самаркандской области. , 15 человек в Сырдарьинской области, 15 человек в Сурхандарьинской области, 21 человек в Ферганской области и 3 человека в Хорезмской области.