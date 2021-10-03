UzАuto Motors увеличивает производство Chevrolet Lacetti на 12,5%, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на заявление компании, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"В сентябре этого года в производственном цеху Chevrolet Lacetti на линии по сборке и в цеху сварочных работ были проведены работы по оптимизации производственных процессов. Это позволило увеличить суточное производство данной модели с 280 до 320 штук или на 12,5%", – сообщили в компании.

Модернизация производственных линий даст возможность увеличить выпуск этих автомашин в среднем на 1000 штук в месяц.

Увеличение производства сократит очереди и ускорит получение этого популярного автомобиля покупателями, уверены в UzАuto Motors.