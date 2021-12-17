Объем промышленного производства в Узбекистане увеличился более чем в 13 раз

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в Узбекистане в январе-октябре 2021 года составил 356 триллионов сумов (33 миллиарда долларов), увеличившись в 13,3 раза по сравнению с показателем начала года (26,7 триллиона сумов, или 2,4 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Объем горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в указанный период составил 34,2 триллиона сумов (3,1 миллиарда долларов), увеличившись в 10,6 раза по сравнению с началом года (3,2 триллиона сумов, или 299,3 миллиона долларов).

Объем обрабатывающей промышленности в январе-октябре 2021 года увеличился в 14,4 раза по сравнению с показателем начала года (20,4 триллиона сумов, или 1,9 миллиарда долларов), достигнув (295,1 триллиона сумов, или 27,4 миллиарда долларов).

Официальный курс на 2 декабря составляет 10 766,49 сума/1$.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)