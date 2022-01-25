БАКУ /Trend/ - В Узбекистане из-за перебоев в электроснабжении приостановлена работа аэропортов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.

По данным компании, перебои в электроснабжении наблюдаются во всех воздушных гаванях страны, кроме аэропорта Навои.

Работа узбекских аэропортов будет возобновлена после восстановления электроснабжения, отмечается в сообщении Uzbekistan Airports.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)