В Узбекистане внедрят солнечные установки для децентрализованного энерго- и теплоснабжения (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане ожидается активное внедрение солнечных установок для децентрализованного энерго- и теплоснабжения.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь министерства энергетики Узбекистана Эльмира Бекмуродова.

"Эти установки будут использованы, в частности, в качестве источника электроэнергии и тепла для органов государственного управления, объектов социальной сферы и домохозяйств", - сказала Бекмуродова.

По ее словам, на этапе разработки находится целевая программа, предусматривающая в период 2021-2023 годов установку в 150 тысячах частных домохозяйств в Узбекистане солнечных электростанций установленной мощностью 2 кВт.

Как сообщила пресс-секретарь, в целом в 2022 году в Узбекистане будет проделана большая работа в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"В частности, планируется подписать проектные соглашения на строительство пяти солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 900 МВт в Бухарской, Наманганской, Хорезмской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, а также ветряных электростанций суммарной установленной мощностью 1500 МВт в Республике Каракалпакстан", – сказала Бекмуродова.

Она также сообщила, что в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию четырех солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 1 097 МВт в Самаркандской, Джизакской, Навоийской и Сурхандарьинской областях и одной ветряной электростанции установленной мощностью 100 МВт в Республике Каракалпакстан.

Бекмуродова отметила, что по итогам проделанной работы в сфере ВИЭ президентом Узбекистана были поставлены новые цели, в том числе по доведению к 2026 году доли ВИЭ в суммарной выработке электроэнергии до 25 процентов.