Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы между Ташкентом и Токио

Спустя два года Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы по международному маршруту «Ташкент – Токио – Ташкент», передает Trend со ссылкой на Kun.

Как сообщили в пресс-службе компании, начиная с 4 августа текущего года авиарейсы будут выполняться по четвергам:

- вылет из Ташкента: 22:05 (ташкентское время);

- прилет в Токио: в пятницу 09:40 (местное время);

- вылет из Токио: 11:00 (местное время);

- прилет в Ташкент: 16:10 (ташкентское время).

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.uzairways.com со скидкой в 3%, в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании.