Узбекистан предложил организовать новый транспортный коридор из Китая в Афганистан

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил организовать новый транспортный коридор "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан", передает Trend со ссылкой на АО "Узбекистон темир йуллари".

Эта инициатива была обсуждена накануне в ходе онлайн-встречи исполняющего обязанности председателя правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдина Хасилова с руководителями железных дорог Кыргызстана и Афганистана.

На встрече присутствовали генеральный директор "Кыргыз темир жолу" А.Сакиев, генеральный директор афганских железных дорог Бахт уль-Рахман Шарафат, а также представители китайской логистической компании Wagkhan Corridor.

По словам узбекской стороны, ключевой момент в организации нового коридора заключается в создании взаимовыгодных условий для грузоперевозок, а главное – во введении конкурентоспособных тарифов.

По данному коридору планируется транспортировка грузов от железнодорожной станции Кашгар в Китае до железнодорожной станции Ош в Кыргызстане автомобильным транспортом, а от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане железнодорожным транспортом.

На сегодняшний день годовой объем перевозки грузов составляет 3500 контейнеров, а в будущем планируется перевозка до 60 тысяч контейнеров в год.

Стороны договорились обсудить вопрос о тарифных скидках и на следующей встрече представить обновленную тарифную ставку. Участники встречи подчеркнули, что приложат все усилия для развития коридора и активно поддержат новые инициативы.