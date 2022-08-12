Рассмотрены перспективы укрепления межрегионального сотрудничества Узбекистана с Южной Кореей

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провел встречу с губернатором одной из крупнейших провинций Республики Корея Кёнсан-Пукто Ли Чхоль У, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-корейского сотрудничества с акцентом на сферы инвестиций, торговли и межрегионального взаимодействия.

В частности, стороны приветствовали открытие маркетингового центра «Даегу Гёнбук Машинари Кооператив» на территории «Кор-Уз Текстайл Технопарк», состоявшееся в августе текущего года. Корейской стороной выражена уверенность, что центр создаст все возможности для дальнейшего углубления промышленной кооперации между двумя странами, в том числе по выпуску готовой текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью для ее последующего экспорта на рынки третьих стран.

Были изучены возможности для налаживания промышленной кооперации между производителями регионов Узбекистана и Кореи с упором на сферы «зеленой» энергетики, электроники, автомобилестроения, фармацевтики и другие перспективные направления. Отмечена перспективность организации визитов делегаций деловых кругов провинции Кёнсан-Пукто и различных регионов Узбекистана, проведения совместных бизнес-форумов и переговоров в форматах B2B и B2G.

В ходе беседы были рассмотрены также и перспективы взаимодействия в сфере профессионального образования. Корейской стороной была выражена готовность оказать содействие в организации обучения студентов из Узбекистана в высших учебных учреждениях провинции Кёнсан-Пукто с перспективой их дальнейшего трудоустройства в ведущих компаниях данного региона.

Помимо этого, отмечена важность совместной работы по реализации совместных стартап-проектов и подготовке квалифицированных кадров в области передовых технологий в рамках подписанного четырехстороннего Меморандума между «Инно Технопарк» и Университетом «Акфа» с узбекской стороны и «Гёнбук Технопарк» и Университетом «Ёнгнам» с корейской стороны.

По итогам встречи стороны договорились о проведении переговоров на регулярной основе, в том числе в формате видеоконференцсвязи, в целях «сверки часов» по реализации текущих договоренностей, а также проработки новых направлений взаимодействия.