Обзор основных событий промышленного сектора Узбекистана в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет обзор наиболее важных событий в 2022 году в промышленном секторе Узбекистана.

Узбекистан демонстрирует устойчивый рост в условиях нестабильности мирового рынка, а также глобальных ценовых потрясений и неопределенности. По данным Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), ВВП Узбекистана на душу населения в 2022 году составил 9,478 тыс. долларов.

Производство транспортных средств

Узбекская компания UzAuto Motors перевыполнила годовой производственный план, в связи с чем использование комплектующих с чипами, запланированное на 2022 год, также увеличилось. В начале этого года компания планировала произвести 280 тысяч автомобилей, что на 21 процент больше, чем в 2021 году. Благодаря большому спросу на автомобили марки Chevrolet компании удалось увеличить запланированное производство на 2022 год до 340 тысяч автомобилей, что превышает прошлогодний объем на 44 процента. UzAuto Motors выпустила 290 тысяч автомобилей в январе-ноябре 2022 года.

В этом году Узбекистан также подготовил стратегию увеличения производства электромобилей. Uzavtosanoat подписал меморандум с китайским производителем электромобилей BYD Auto Industry. В рамках меморандума компании договорились о сотрудничестве в производстве электромобилей. Документ стал первым шагом на пути к развитию производства электромобилей в Узбекистане.

Что касается автобусов, то Узбекистан значительно увеличил также производство автобусов в январе-ноябре 2022 года. По данным Государственного комитета статистики, Узбекистан произвел в общей сложности 1,125 тысячи автобусов за 11 месяцев 2022 года. Между тем темпы роста по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составили 32,8 процента.

Сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в хлопковой промышленности

PAHTAMASH (узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования) выразил готовность построить завод в Азербайджане. В частности, компания была заинтересована в оснащении заводов на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, а также в модернизации существующих в стране заводов.

Узбекский PAHTAMASH планирует обучать азербайджанских специалистов с целью увеличения производства хлопка. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области производства хлопка. По итогам обсуждений PAHTAMASH и азербайджанское ООО "Azeragro" подписали контракт на сумму 726 тысяч долларов и планировали более чем удвоить его стоимость, примерно до 2 миллионов долларов.

Между тем узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования сотрудничает с Азербайджаном с 2016-2017 годов. Партнерами PAHTAMASH являются такие азербайджанские компании, как ООО "МКТ Production Commerce", ООО "Azerpambiq ", ООО "P-Aqro" и др.

Продукция PAHTAMASH также поставляется в Турцию, Россию, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны, выращивающие хлопок.

В ближайшем будущем узбекский производитель планирует поставлять оборудование через Азербайджан на новые рынки.

Производство синтетического авиатоплива из синтез-газа Узбекистана

Узбекский комплекс GTL (UzGTL) приступил к производству синтетического авиатоплива в 2022 году.

Образец из первой партии синтетического керосина, произведенного на заводе GTL, был отправлен в лаборатории SGS в Эстонии, Бельгии и Франции для анализа с целью получения сертификата соответствия.

Завод GTL в Узбекистане получил одобрение международных организаций IATA, ASTM International и Def Stan и разрешение на использование керосина GTL в качестве синтетического компонента авиационного топлива.

Комплекс GTL в Узбекистане намерен производить импортозамещающие нефтепродукты и углеводороды общей стоимостью 1 миллиард долларов в год.

Кроме того, в этом году UzGTL приступила к производству синтетического дизельного топлива, первого из серии конечных продуктов, полученных в результате усовершенствованного процесса превращения газа в жидкость.

Текстильная промышленность

Узбекистан запланировал создать институт текстильной промышленности в Наманганской области в 2022 году. Проект разрабатывается совместно с муниципалитетом Наманганской области. Планируется, что институт текстильной промышленности будет создан на базе Наманганского инженерно-технологического института.

В то же время турецкий холдинг Akça выразил готовность запустить в Узбекистане текстильный комплекс стоимостью 250 миллионов долларов. Планируется запустить производство изделий из пряжи, а также махровых полотенец, домашнего текстиля, трикотажа, военной формы, льна, крашеных тканей и другой текстильной продукции, ориентированной на рынки США, Европы, Бразилии, Канады и других стран. Узбекская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие на всех этапах реализации проекта, а также в процессе разработки новых инвестиционных инициатив.

Между тем поставки текстильной продукции из Узбекистана в Кыргызстан в январе-ноябре 2022 года составили около 458 миллионов долларов, что на 29,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (354,5 миллиона долларов).

Статистика промышленного производства за последние 11 месяцев 2022 года

Объем промышленного производства в Узбекистане в январе-ноябре 2022 года составил 43,1 миллиарда долларов, что на 22,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 35,2 миллиарда долларов.

Стоимость продукции горнодобывающей промышленности за соответствующий период составила 4,2 миллиарда долларов, что на 22,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,4 миллиарда долларов).

За данный период стоимость производства в обрабатывающей промышленности увеличилась на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (29,1 миллиарда долларов), достигнув 35,7 миллиарда долларов.

В январе-ноябре 2022 года объем производства в области электроэнергии, газа, кондиционирования воздуха достиг 2,9 миллиарда долларов.