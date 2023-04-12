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Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)

Узбекистан Материалы 12 апреля 2023 17:43 (UTC +04:00)
Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, 12 апреля Шавкату Мирзиёеву был представлен турецкий электромобиль Togg.

Ключи от нового электромобиля главе Узбекистана от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Кроме того, в ближайшие дни, по заказу Президента Сердара Бердымухамедова, Турция осуществит поставку электромобиля TOGG в Туркменистан. Об этом в заявлении для журналистов сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что 4 апреля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен первый турецкий электромобиль Togg.

Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев протестировал турецкий электромобиль Togg (ФОТО)
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